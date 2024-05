Daddy Yankee regresó con ‘Loveo’, un nuevo tema sobre la fe

Luego de que muchos pensaran que se retiraría definitivamente de la música, Daddy Yankee ha estado sacando nuevos temas, y como era de esperarse, luego de que mencionara que ahora está entregado a su fe en el cristianismo, ha sacado música referente a su religión.

Aunque para algunos el cambio de rumbo del artista ha sido cuestionado por muchos, ahora que ha sacado diferentes canciones ha sido ampliamente apoyado por sus fans. Además, felicitan al artista urbano; entre los comentarios se ve cómo también las personas comparten sus experiencias con la fe y los milagros que han tenido a lo largo de sus vidas.

“Loveo” es el nuevo tema del cantante Daddy Yankee, trata sobre el amor y la fe hacia Cristo. Incluso en la letra se puede escuchar: “Me acompaña cuando estoy correcto y cuando me equivoco, de las consecuencias que yo mismo me provoco. Dejas que aprenda pero no me dejas solo, me tiene en bajita ya ni me descontrolo. Caminando a mi lado en medio de la oscuridad, con tu paz soy capaz de no ver mi incapacidad. El seguro que seguro me brinda seguridad, lo mejor que es de gratis con sello de eternidad”.

La canción ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube, mostrando que aunque es una faceta diferente también puede ser un éxito.

Con información de La Opinión