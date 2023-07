Los Amigos Invisibles regresan a Venezuela con tres conciertos

Traen un repertorio variado que incluirá “Tuyonamá”, sencillo que grabaron junto con Charles Ans y es el segundo single de “Cool Love”, su más reciente producción.

Julio Briceño y sus compañeros de Los Amigos Invisibles volverán a Venezuela para presentarse en un trío de conciertos.

La banda estará este viernes 28 de julio en Barquisimeto, al día siguiente tocará en Valencia y culminará el domingo 30 de julio en Caracas, en la Concha Acústica de Bello Monte, en el marco del Festival Movistar.

Estos shows llegan unos meses después de la gira que hizo el grupo con Desorden Público en la que, según Briceño, el público “se portó muy agradecido con Desorden y con nosotros. Todo se dio con el renacer del espectáculo en Venezuela. Ahora tenemos estas nuevas citas y esperamos que dure este impulso, no solo para nosotros sino para el talento nuevo. Si no hay espectáculos nuevos, no se puede”.

Sobre el repertorio, dijo que la banda viene con clásicos “porque es lo que la gente quiere oír”.

Pero, también, Los Amigos Invisibles presentarán, entre otros, “Tuyonamá”, sencillo que grabaron junto con Charles Ans y es el segundo single de “Cool Love”, su más reciente producción.

Al respecto, Julio Briceño dijo que están muy satisfechos por el resultado que han obtenido, desde la propia carátula.

“Nos inspiramos en el disco del ‘Sargent Pepper’, de The Beatles, y de la Fania. Y así ha sido el concepto de los videos. En el actual, la animación de las bocas la hice yo con mi teléfono, al estilo de Clutch Cargo. La canción tiene tres versiones: instrumental, extendida y remix”, señaló.

Este material fue producido por Cachorro López, quien ya había trabajado con Amigos. “Es un buen carnicero, porque es de quien sabe editar los temas para que funcionen”, comentó el artista.

