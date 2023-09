El cantante italiano Tiziano Ferro anunció su divorcio

El cantante italiano Tiziano Ferro anunció que ha comenzado los trámites para divorciarse de su marido, Victor Allen, con quien se casó en julio de 2019 y convivía en Los Angeles (EE UU).

Tiziano Ferro indicó que ha anulado todos sus compromisos pues su prioridad es estar con sus dos hijos que “no puede llevar a Italia”.

Con un largo mensaje publicado por el cantante en su perfil de Instagram y dirigido a sus fieles seguidores explica el “delicado momento” que atraviesa.

“Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo”, escribió.

El mensaje, publicado en tres idiomas, Tiziano Ferro se disculpa por tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia, “especialmente la presentación de su novela” porque su prioridad son sus hijos y asegura que “este momento oscuro pasará, explica: “y volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida… de nuestra vida”.

“Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida (…)”, agregó.