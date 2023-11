Jared Leto sorprende al escalar el Empire State de Nueva York

El actor Jared Leto, protagonista de Morbius y líder de la banda Thirty Seconds to Mars, realizó una hazaña que sorprendió al mundo.

Leto escaló el edificio más emblemático de Nueva York, el Empire State, recorriendo el lado este de la estructura desde el piso 86 hasta el 104.

La acción no solo marcó un hito en su vida personal de Leto sino que también quedó registrada en la historia del emblemático rascacielos de Nueva York, al ser el primer individuo en conseguir legalmente escalar hasta la cúspide del Empire State Building.

Los funcionarios de este icónico edificio confirmaron a la publicación la singularidad del evento.

Su ascenso fue retransmitido en directo por NBC, salió ileso salvo por algunos cortes en la mano izquierda.

Trascendió la hazaña que implicó una escalada de cerca de 20 minutos a casi 1.300 pies de altura, no fue solo un acto de aventura, sino también una estrategia promocional para la próxima gira mundial de su banda.

Leto, dijo haber estado más emocionado que nervioso antes de la escalada, aunque admitió que fue un reto mucho mayor de lo esperado, exigiendo una resistencia y una fuerza extraordinarias.

In 1933, King Kong climbed the Empire State Building.

In 2023, @JaredLeto took his place. pic.twitter.com/W0CTuZ6rQL

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 9, 2023