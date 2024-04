Paulina Rubio regresa a la corte por uno de sus ex

La mexicana Paulina Rubio tuvo que regresar nuevamente a la corte, de manera virtual. Su exesposo Andrés Nicolás la señala de descuidar al hijo de ambos.

Ante ello, la defensa de la artista no dudó en asegurar que solo es un pretexto por parte del demandante para obtener más dinero de ella.

“Esto no es un divorcio; no es un caso de custodia. Literalmente, no hay asuntos financieros pendientes. Pagamos de manera voluntaria 20.000 dólares y ahora están pidiendo el pago de tasas de acceso ¿por qué? No tengo idea porque nosotros no tenemos ninguna deuda con [Bazúa y su abogada Karla Lorrell]”, aclaró Catherine Rodríguez, abogada de Rubio, en una audiencia virtual, citada por People en Español.

“No se ha modificado el monto de manutención del menor. Lo único que ellos buscan son nuevos cobros”, agregó.

“Está bien, es lo que ellos quieren hacer. No voy a bloquear su derecho por solicitar mociones por ello; sin embargo, esta corte debe considerar la duración del litigo, los méritos del litigio, los méritos de posiciones de las partes y si el litigio se ha implementado principalmente para generar algún tipo de acoso”, expuso.

Catherine Rodríguez reiteró que, sin razón alguna, solo se busca pedir más dinero a la artista.

“Esa será mi defensa ante cualquier pago extra que se solicite para la señorita Lorrell y su cliente su señoría. No hay nada pendiente, mi cliente ha cumplido. El niño está leyendo, tiene altas calificaciones”, advirtió.

“Esta es una clara muestra de intento de extorsión ¿estarán esperando el pago de honorarios para ellos? Pagamos 20.000 dólares que no teníamos que pagar, pero se pagaron”.

Con el fin de llegar a una solución legal, habrá una nueva audiencia el 20 de agosto y otra el 11 de diciembre donde deberán estar presentes Paulina Rubio y Gerardo Bazúa con sus respectivas defensas.

Rubios contrajo nupcias con Nicolás Vallejo-Nágera, con quien procreó a su primogénito, Andreas Nicolás; posteriormente, mantuvo una relación sentimental con Gerardo Bazúa, quien es padre de Eros, su segundo hijo.

Ambas exparejas acudieron a la corte para pelear por diversas cuestiones relacionadas con los dos niños. En consecuencia, La chica dorada debe pagarles manutención a ambos.