Los Rolling Stones inician su gira de despedida en Houston

Los legendarios Rolling Stones dieron inicio a su última gira con un vibrante espectáculo en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, el domingo por la noche. A pesar de llevar más de 60 años de carrera musical, la banda demostró no tener signos de desaceleración en el corto plazo.

Durante un concierto de dos horas, la banda interpretó varios clásicos amados por sus fans, como “Sympathy for the Devil”, “Gimme Shelter”, “Honky Tonk Women” y “Start Me Up”. Además, tocaron canciones de su último álbum, “Hackney Diamonds”, el cual marca su regreso a la música original después de 16 años desde su último lanzamiento en 2005.

La gira de los Stones abarcará 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá, y Houston fue la primera parada. Otras ciudades incluidas en el tour son Nueva Orleans, Filadelfia y Vancouver, culminando en Santa Clara, California, el 17 de julio.

Con información de Canal RCN