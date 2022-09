Dayana Mendoza al hablar del Miss Universo: Yo solamente pensé en mi país

La exreina de belleza venezolana Dayana Mendoza se conmovió al recordar la noche que fue coronada como Miss Universo 2008, durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Asimismo, el motivo de dicha entrevista se debió a la edición número 70 del Miss Venezuela. Mendoza forma parte importante de este homenaje especial al certamen de belleza nacional y, a su vez se dio paso a la conversación de su participación en los certámenes tanto nacional, como el internacional.

“Realmente tampoco quería ser Miss Universo, pero, se me da la oportunidad e hice mi trabajo con mucha dedicación, lo quería hacer bien, no iba a pasar por el Miss Universo y representar a mi país sin querer, le puse muchas ganas, mucho corazón”, la criolla dejó claro que su intención no era ganar, sino más bien dejar el nombre de su país en alto.

Reiteró que pensó en salirse del Miss Venezuela

La ex reina de belleza, aprovechó la oportunidad y recordó que como en su momento pensó en renunciar a la corona más anhelada en el país, pues hace poco Mendoza había confesado esta importante noticia que guardó por mucho tiempo.

“Estaba a punto de salirme dos días antes, empezó ese nivel de comparación y presión y yo dije, no esto no es para mí, yo lo siento mucho, esto ha sido un placer, gracias a todos por su tiempo, no quiero, estaba empezando a sentir que tenía que ser algo que no era”.

“Me puse bastante rebelde, dos noches antes del evento quise renunciar, de hecho, renuncié fue que no llegó a oídos de Osmel”, dijo la empresaria recordando que lo pensó porque ella no quería ser alguien que no era. Sin embargo, gracias a su arduo trabajo y forma de ser trajo al país la quinta corona del Miss Universo.