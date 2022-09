Avatar recaudó más de 30 millones de dólares en su reestreno

Avatar recaudó este fin de semana más de 30 millones de dólares en todo el mundo gracias a su reestreno en cines cuando se cumplen 13 años de su lanzamiento original en las Navidades de 2009.

En concreto, el filme de James Cameron ingresó diez millones de dólares en Estados Unidos, donde fue la tercera opción más vista por el público, y en el resto del mundo sumó otros 20,5 millones que han aumentado su ventaja como la película más taquillera de la historia con una recaudación acumulada de más 2.850 millones de dólares.

Así, se ha demostrado un éxito en la estrategia marcada por Disney, al llevar la cinta de nuevo a los cines para preparar el estreno de su secuela Avatar: The Way of Water el 16 de diciembre en Estados Unidos.