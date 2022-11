Mamá de Chyno Miranda ofreció contundentes declaraciones

La mamá de Chyno Miranda, Alcira Pérez Ochoa, exigió que le devuelvan a su hijo, al tiempo que aseguró que ella es la única que tiene el derecho a decidir qué es lo mejor para su futuro.

Pérez Ochoa ofreció declaraciones en una entrevista exclusiva al periodista Luis Olavarrieta, que publicó a través de sus redes sociales.

La mujer contó que desde el 2020, Chyno empezó a sufrir una serie de condiciones médicas, que aunadas a la separación de su dúo con Nacho (ocurrida en 2017) y el empeoramiento de su situación económica, lo llevaron a la depresión y la ansiedad.

“Le dio culebrilla, COVID, neuropatía periférica y con todo el estrés que había por convivir tantas personas en un apartamento. Los dolores que él padeció, porque el padeció muchos dolores en las piernas, él no podía caminar. Todo eso le generó un estrés muy grande y una ansiedad muy grande, y allí es donde se inicia su ansiedad máxima y empieza su consumo”, precisó Alcira.

“Después de eso se desboca en la enfermedad, encefalitis y se nos pone grave”, agregó.

La madre del cantante ve con recelo a la novia de su hijo, porque supuestamente era ella quien le suministraba las sustancias estupefacientes. “Yo la conozco desde el año pasado cuando vino por primera vez después que Jesús enfermó (…) Él vino en junio de 2021 a estar conmigo y yo pensaba hacerle una desintoxicación porque ya yo sabía que había caído otra vez. Ella (la novia) lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, porque al día siguiente yo le conseguí una bolsa grandota y fue ella la que se lo entregó porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella”, enfatizó.

Alcira contó a Olavarrieta cómo fue que sacaron a Chyno del centro de rehabilitación, sin ningún tipo de permiso recibido por la familia, a la vez que desmintió que estuviese en condiciones precarias como se rumorado.

“Claro no todos podemos pagar una clínica de 5.000 dólares, yo lo tengo en una clínica donde yo pueda solventar sus gastos. Todos sus amigos lo ayudaron y estamos estirando el dinero para pagar la clínica, su ropa, sus meriendas, sus terapias, sus doctores. Él está cubierto en todos los sentidos. Él no lo están abandonando. Yo lo visito. Él no está aislado, mentira, yo lo visito miércoles y sábado”, añadió.