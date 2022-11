Carlos Baute suspende su viaje a Venezuela

Carlos Baute había anunciado que volvería a Venezuela luego de más de doce años, como parte de su gira Colgando en tus manos. El concierto estaba pautado para el 27 de noviembre en Caracas. Pero este jueves el cantante informó que tuvo que suspender su viaje al país.

“Amada Venezuela, hoy más que nunca soñaba con volver a verte. Lamentándolo mucho, tendremos que esperar un poco más. En esta oportunidad no podrá ser, pero estoy de que volveré muy pronto”, escribió el cantante en Instagram.

Con un video en Instragram, Carlos Baute explicó que la situación se generó debido a que no pudo obtener el pasaporte. “Durante este tiempo no había querido anunciar nada más porque estaba a la expectativa de lo que pasaría con mi pasaporte. Lamentablemente, mi pasaporte no pudo ser renovado”.

El cantante recordó que, como tantos venezolanos, migró en búsqueda de nuevas oportunidades y sostuvo que alrededor del mundo hay cientos de ciudadanos que están llenando de orgullo al país. Lamentó que haya personas que lo atacan por haber migrado.