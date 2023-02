Los premios Grammy 2023 galardonaron lo mejor del cuarto arte

|| María Moya / Fotos Cortesía



Desde el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles en Estados Unidos, se llevó a cabo la 65° edición de los premios Grammy, celebrada con normalidad luego de dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19.

Bajo la conducción del presentador Trevor Noah, decenas de artistas de todo el mundo de la música se reunieron ayer para premiar lo más sonado del cuarto arte.

Harry Styles, uno de los grandes favoritos de la noche en los Grammy 2023, brilló tras llevarse el premio a Mejor Álbum de Pop Vocal y realizar una presentación en vivo de su tema “As It Was”

Por otra parte, Sam Smith y Kim Petras se llevaron el galardón a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop por su reciente tema “Unholy”, el cual competía con favoritos como “Bam Bam” de Camila Cabello y Ed Sheeran, y “My Universe” de las agrupaciones Coldplay y BTS.

ALFOMBRA ROJA

En la alfombra roja de la importante ceremonia se concentraron celebridades de la talla de Sam Smith, Lizzo, Sebastian Yatra, Anitta, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Camila Cabello, Harry Styles, Cardi B, Jennifer Lopez, Pharrell Williams y Taylor Swift. Cada uno destacó con atuendos acordes a sus estilos, que variaron desde lo tradicional a lo más atrevido.

GANADORES PREVIOS

Previo al inicio de la gran gala, varios artistas fueron premiados en distintas categorías como suele hacerse en cada edición. Rosalía con “Motomami”, Rubén Blades con “Pasieros” y Marc Anthony con “Pa´lla Voy” ganaron con sus álbumes en mejor álbum latino alternativo, mejor disco de pop latino y mejor álbum latino tropical respectivamente.

Por otra parte, la película colombiana “Encanto” ganó tres Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, en la de mejor banda sonora para medios visuales y en la de mejor canción compuesta para medios visuales, según la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

“QUEEN B” HIZO HISTORIA

Beyonce rompió récords y se convirtió en la artista con más premios Grammy ganados luego de aceptar su galardón número 32 en la historia de la gala.

La intérprete de “Love on Top” fue la mayor nominada del evento con las categorías: Álbum, Canción y Grabación del año, Mejor canción de R&B por “Cuff It”, Interpretación de R&B por “Virgo’s Groove”, Interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”, y Canción escrita para medios visuales por “Be Alive”, tema también nominado al Oscar, del soundtrack de “El Rey Ricardo”.