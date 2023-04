“Gasolina” enciende el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de EE UU

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee atribuyó este miércoles al “amor, pasión, determinación y disciplina” la inclusión de “Gasolina” como la primera canción de reguetón incorporado al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos.

“Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”, expresó Daddy Yankee en un tuit, luego de anunciarse la distinción.

Además de “Gasolina”, la Biblioteca del Congreso estadounidense agregó 24 canciones, entre las que se destacan “Imagine” de John Lennon (1971), “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin (1971), “Like a Virgin” de Madonna (1984), el tema de “Super Mario Bros” (1985) y “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey (1994).

Estas 25 grabaciones fueron consideradas dignas de ser preservadas “teniendo en cuenta su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”, según la Biblioteca del Congreso. Esto eleva el número de títulos en el registro a 625.