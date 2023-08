Toma este consejo ¡Relájate y cuida tu salud!

El estrés puede ser detonante de muchas enfermedades que afectan nuestra salud, por lo que recomiendan leer, meditar, deporte, entre otros.

Con el fin de generar conciencia sobre nuestro ritmo de vida o hábitos en nuestra salud y recordar la importancia de desestresarnos y relajarnos, cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Relajación.

La psicóloga Ysolannis Rojas describe que contamos con dos tipos de estrés: uno negativo y uno positivo, este último es el que nos permite estar motivados e impulsarnos a cumplir con nuestras actividades.

Sin embargo, cuando cumplir con ello se vuelve una obsesión o una situación que no nos permite descansar, ser nosotros mismos, o relacionarnos con otras personas, estamos frente a un estrés negativo o crónico.

Rojas señala que puede convertirse en ansiedad, insomnio o depresión, sin contar la cantidad de enfermedades físicas que también es capaz de generar.

En dichos casos, para controlar el estrés negativo, recomienda definir las actividades que podemos hacer y las que no.

Sobre las cosas que estén bajo nuestro control, menciona que es importante programar cómo las podemos ejercer de la mejor manera en favor de la salud.

Mientras que, cuando no podemos controlarlas, es necesario prepararnos tomando en cuenta que “hay situaciones que no puedo controlar y eso no debe perjudicarme”

La psicólogo comenta que también es importante ser creativo y positivo con lo que sí podemos hacer.

“Programarnos para hacer las cosas, porque cuando somos desorganizados y terminamos haciendo todo improvisando, no va a quedar igual, va a existir mayor frustración, cansancio emocional, por la situación que se esté atravesando”, señala.

Por el contrario, cuando lo que no está bajo nuestro control nos termina dominando, resalta que debemos buscar ayuda con un profesional calificado, “porque las pequeñas frustraciones se convierten en grandes cánceres de nuestra vida”.

¿Qué podemos hacer por nuestra salud para relajarnos?

Rojas recuerda que para relajarnos es necesario dormir lo suficiente, cumplir con una adecuada higiene del sueño y realizar actividades físicas al menos 30 minutos, cuatro o cinco veces a la semana.

Añade que debemos tomarnos tiempo para nosotros mismos, alejarnos un poco de la tecnología, hacer cosas que nos gusten o distraigan como bailar, cocinar, leer, salir con amistades, entre otros hobbies.

“Tomarnos un tiempo de no hacer nada, sino algo que distraiga y nos aleje de la realidad, esas son las cosas que nos ayudan a relajarnos”, manifiesta.

Meditar y hacer actividades físicas como yoga, gimnasio, ejercicios de respiración, también son recomendadas.