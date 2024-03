Una epidemia de ceguera se cierne sobre la generación Z

El reconocido oftalmólogo y cirujano ocular Joern Jorgensen, CEO del grupo EuroEyes International, advirtió que la generación Z padecerá de niveles epidémicos de miopía y hasta ceguera, recoge Daily Mail. Este experto plantea la necesidad de un cambio importante en la forma en que los niños pasan su tiempo libre.

Falta de luz natural



Jorgensen señala que los niños nacidos después de los “milenials” (1981-1996) sufren daños en su visión al no recibir suficiente luz natural durante su pubertad, por estar encerrados en sus casas con sus dispositivos electrónicos. “Los niños no salen tanto como en las generaciones anteriores, todo lo que necesitan está frente a ellos en sus dispositivos”, alerta Jorgensen. “Eso significa que durante un momento crítico de sus vidas no reciben luz solar natural, y eso a su vez está provocando un aumento muy notable de la miopía. Esto es alarmante y lo que estamos viendo es una epidemia”, lamentó.