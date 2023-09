Apple presenta su esperado iPhone 15 y iPhone 15 Plus con puerto USB-C

Es ya una tradición que cada año Apple renueve la gama de iPhone a su completo, con los cuatro modelos principales que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Este 12 de septiembre se ha celebrado el esperado Apple Event donde se ha presentado la nueva generación de iPhone 15. Y dentro de estos, los modelos que son más ‘modestos’ son los iPhone 15 y 15 Plus, que se pueden considerar los hermanos menores de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

Si es verdad que estamos en un momento donde no se pueden esperar grandes novedades que supongan una gran revolución. Aunque lógicamente en el día de hoy hemos visto avances que hacen que este iPhone evolucione con respecto al modelo anterior. Algunos de estos (como ya es también tradición) se conocían a través de la rumorología.

Dentro de las características de estos modelos, resaltan que vienen en colores: Rosa, Amarillo, Verde, Azul y Negro. Asimismo, ambos modelos cuentan con un almacenamiento de 138 / 256 / 512 GB; cámara delantera de TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9, mientras sus cámaras traseras: Principal: 48 MP, apertura f/1.6, Ultra gran angular: apertura de ƒ/1,5, Vídeo: 4K Dolby Vision.

Los precios del IPhone 15 están en los 959 euros y el IPhone 15 Plus en 1. 109 euros.

Un cambio importante de diseño que se focaliza en la pantalla

El año pasado vimos un cambio importante en el diseño de los iPhone 14, pero únicamente en la versión Pro y Pro Max. En ambos casos desapareció el notch de la pantalla para dar paso a la conocida como Dynamic Island que se contaba con integración con el sistema operativo para que de la pestaña surgieran diferentes tarjetas como una llamada entrante, una notificación y más. Ahora esta Dynamic Island llega a los iPhone 15 y 15 Plus un año después en un auténtico debut que permitirá que estos iPhone se dejen de ver como ‘anticuados’.

En lo que se refiere a la pantalla tampoco hay cambios importantes al optar por una Super Retina XDR con una tasa de refresco de 60 Hz, con unos tamaños de pantalla de 6,1″ para el iPhone 15 y de 6,7″ para el iPhone 15 Plus. Y es que en estas características de tamaño (y también de batería) es donde van a residir, de nuevo, las diferencias entre ambos equipos. Ambos cuentan con un brillo máximo en HDR de 1.600 nits que puede llegar hasta los 2.000 nits.

Un chip reutilizado para estos iPhone 15 que no promete mejoras en la autonomíaEn materia de rendimiento no vamos a tener ningún cambio con estos nuevos iPhone. Desde Apple han optado por mantener en ambos equipo el chip A16 Bionic que incluyeron el iPhone 14 y 14 Plus. Esta es una muy mala noticia, aunque va a permitir que se alejen mucho más de la gama ‘Pro’, dándole más ventajas.

Esto también va a afectar de manera directa a la batería. Y aunque es cierto que Apple no acostumbra a informar de la cantidad de RAM o de la batería que incluye, se puede predecir que estamos ante un hardware idéntico al incluir el mismo A16 Bionic. Y esto se traduce en una autonomía conservadora, al no contar con una mayor eficiencia.