ELN se pronuncia por mensajes amenazantes contra María Corina

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), negó a través de un comunicado estar implicados en los mensajes amenazantes contra María Corina Machado dejados en la sede de Vente Venezuela en La Fría, estado Táchira, el pasado 22 de julio.

El ELN aseguró que no interfieren en asuntos electorales. “Desmentimos la autoría y condenamos este tipo de acciones que no deben ser parte del ejercicio de la política y sana competencia electoral del Pueblo venezolano. No interferimos en estos asuntos electorales en Colombia y mucho menos en países vecinos”.

||Con información de El Público Tv