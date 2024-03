La OTAN reaccionó al atentado en Rusia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) condenó el atentado terrorista ocurrido este viernes en la gran sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú, que dejó más de 100 víctimas mortales.

“Condenamos inequívocamente los atentados contra los espectadores de un concierto en Moscú. Nada puede justificar crímenes tan atroces. Nuestro más sentido pésame a las víctimas y sus familias”, escribió este sábado la portavoz de la Alianza, Farah Dakhlallah, en su cuenta de X.

We unequivocally condemn the attacks targeting concertgoers in Moscow. Nothing can justify such heinous crimes. Our deepest condolences to the victims and their families.

— Farah Dakhlallah (@NATOpress) March 23, 2024