China movilizó tropas cerca de Taiwán

|| AI / Foto Cortesía

El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) movilizó ayer tropas aéreas y navales, para dar seguimiento al paso de buques de guerra extranjeros por el estrecho de Taiwán.

Los barcos, identificados como estadounidenses y canadienses, navegaron el pasado martes en lo que el Ejército chino llama “el teatro oriental del estrecho de Taiwán”.

De acuerdo al Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China, el paso de los buques de estos países miembros de la OTAN es “una exageración pública”.

Por su parte, el coronel Shi Yi, señaló que se organizaron fuerzas navales y aéreas, para monitorear todo el viaje de los dos buques de guerra.

Los navíos estadounidense y canadiense atravesaron la región dos días, después de que el presidente de Estados Unidos (EE UU), Joe Biden, aseveró que defendería a Taiwán.

BIDEN: NO BUSCAMOS UNA GUERRA FRÍA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intervino ayer en el 77º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se solidarizó con Rusia, criticó al su par de Rusia, Vladimir Putin y negó que busquen una Guerra Fría.

“Estados Unidos ha cambiado su enfoque hacia China”, indicó Biden, diciendo que no busca una “guerra fría”, al tiempo que subrayó las sustanciales diferencias políticas con Pekín.

“Mientras gestionamos las cambiantes tendencias geopolíticas, Estados Unidos se comportará como un líder razonable. No buscamos el conflicto, no buscamos una guerra fría. No pedimos a ninguna nación que elija entre EE.UU. o cualquier otro socio”, destacó Biden, agregando que EE.UU. “no tendrá reparos” y promoverá su visión de un mundo “libre, abierto, seguro y próspero”.

Igualmente, mencionó a Taiwán, diciendo que Washington se compromete con la política de “una sola China”, pero se opone a los “cambios unilaterales en el statu quo por cualquiera de las partes”.