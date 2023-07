Juramentaron a nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela

Este jueves se realizó la juramentación de las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el acto inició cerca de las 11:30 de la mañana en el Aula Magna de la institución.

“Hoy estamos reunidos para juramentar a nuestras nuevas autoridades. Ayer conformaban dos grupos: salientes y entrantes. Pero debemos entender que en la UCV no hay salientes, nunca. El ucevista pertenece, por derecho propio, a nuestra universidad. Hoy conformamos un todo, defensores de la universidad. Apoyarla es defender la academia, la casa que ha vencido, vence y vencerá las sombras”, apuntó.

El nuevo rector recibió la orden José María Vargas en su primera clase de manos de la doctora Cecilia García Arocha, rectora saliente, que ofreció un discurso antes de entregar la administración que ocupó durante 15 años a las nuevas autoridades.

“Los aciagos hechos políticos que surgieron en mi gestión sirvieron para alimentar mi fortaleza y multiplicar el amor por esta universidad”, dijo la exrectora.

“Un sincero reconocimiento a este magnífico personal docente (…) Me siento complacida en tenerlos hoy conmigo para entregar el cargo que ejercí por 15 años. Me siento inmensamente satisfecha de esta larga travesía, a la que llegué por elecciones y me retiro por elecciones”, expresó.

Durante su intervención también recordó a su padre, Raúl García Arocha, y agradeció a quienes la acompañaron a lo largo de gestión como decanos salientes, presidentes de fundaciones, profesores y miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios.

“En mi condición de rectora saliente quiero ratificar que soy, he sido y seré eternamente una amante plena de esta tricentenaria casa”, finalizó.