Aumento de la producción petrolera venezolana depende de resolución del conflicto político, advierte experto

El exgerente financiero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Gilberto Morillo. aseguró que el incremento en la producción petrolera venezolana depende de la resolución del tema político, más allá de las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Morillo indicó que existe mucho interés como siempre en el mundo por el petróleo venezolano porque las reservas son gigantescas, con proyecciones que dan hasta 100 años de posibilidad de explotación, además de que mucho del crudo venezolano es fácil de tomar, como el que se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, que está ubicado casi superficialmente.

Sin embargo, sostuvo que la clave para incrementar la producción petrolera está en que la parte jurídica dé las suficientes garantías para que los inversionistas vengan a invertir su dinero en el país, ya que ni PDVSA ni el gobierno nacional cuentan con fondos suficientes para ello.

“Mi opinión siempre ha sido que la parte política debe resolverse, no solo estos acuerdos. Los gobiernos de muchos países aun no reconocen al gobierno, son trabas que hay, y aunque están las licencias algunos no se arriesgan”, explicó Morillo al ser entrevistado en el programa “Gladys en Éxitos”, conducido en esta oportunidad por Alba Cecilia Mujica.

Añadió que los acuerdos y licencias constituyen un paso adelante, pero hacen falta otros más.

“Hay empresas que quieren venir, pero el horizonte de las licencias es muy corto, tomaría meses llegar a producir”, alertó.

Insistió en que las licencias por sí solas no garantizan el incremento en la producción y argumentó que mientras a la estadounidense Chevron se le han otorgado licencias, la producción de Pdvsa descendió en el último mes.

Explicó que el escenario venezolano es de expectativas por lo que puede ocurrir en el Oriente Medio a partir del conflicto palestino-israelí. Al respecto, afirmó que si hay una escalada en el conflicto, debido a la posición estratégica de Venezuela, eso podría motivar mayores licencias por parte de EE UU.

Con información de El Público TV