Con la Escuela: El problema estudiantil es altamente preocupante

La ONG Con la Escuela presentará hoy su informe final de la encuesta que hizo la Red de Observadores Escolares 2023-2024 y, ante ello, Iván Rose, coordinador general de esta organización, adelantó acerca de los tres principales problemas que afectan actualmente al sector educativo: la situación económica, la infraestructura y las competencias lectoras.

Rose precisó que este informe se llevó a cabo por un proyecto compuesto por un equipo docente y con una batería de encuestas.

“En esta oportunidad, se entrevistaron a 460 docentes de 79 escuelas en seis regiones del país para saber la información que ellos captan”, dijo.

El coordinador de Con la Escuela señaló que otra de las preocupaciones es el horario mosaico de las escuelas públicas, porque desde hace casi dos años, aplican este método debido a que las fallas de los servicios públicos, el bajo salario de los docentes y las fallas en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Todo esto hace que los estudiantes no asistan todos los días a las aulas de clases.

“Las fallas de los servicios públicos afectan la asistencia de los estudiantes”, comentó Rose, quien agregó que los padres se acercan a las escuelas y preguntan si habrá PAE. En caso de que la respuesta sea negativa, entonces deciden no enviar a sus hijos al colegio. Adicionalmente, otro factor de las inasistencias es que muchos estudiantes optan por trabajar para ayudar a sus padres.

“El problema estudiantil es altamente preocupante y no sólo por las inasistencias, sino por las consecuencias durante el proceso de aprendizaje”, agregó Rose porque, a su juicio, “si un muchacho no va a clases, hay una afectación. Si un niño a los diez años no domina la lectura, hay una pobreza en el aprendizaje y será todo más difícil”.