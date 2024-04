MCM en el sur de Aragua: Nuestra fuerza es más poderosa

César Méndez Campero

María Corina Machado, líder opositora y ganadora de las elecciones primarias de octubre pasado visitó ayer la población de San Sebastián de los Reyes, en el sur del estado Aragua, donde en medio de una multitud juramentó a los Comanditos de la zona y animó a los presentes a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En horas de la tarde, la dirigente de la oposición expresó: “A ellos, que nos atacan, ¿qué les queda? ¿Golpearnos? ¿Amenazarnos? ¿Llevarse presos a mis compañeros de trabajo? Nuestra fuerza es más poderosa”.

Machado recalcó que junto a la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio político en el país, se mantendrá alineada en el proceso comicial de este año, al tiempo que dejó claro que “no nos sacarán de la ruta electoral” a pesar de las trabas que le han impuesto.

“Hay algunos que quieren desconocer el mandato del 22 de octubre. Yo les digo, ¡no se equivoquen! No subestimen la fuerza de un pueblo que dio un mandato” dijo tajante. “El 22 de octubre se cerró con una forma de hacer política, la gente exige respeto y que se le diga la verdad. No existe, que en unos cuartos encerrados en Caracas vayan a desconocer lo que ha sido un mandato de la sociedad venezolana. El pueblo no se lo va a calar. Tiene que haber respeto por la ciudadanía” enfatizó María Corina Machado.

La líder de Vente Venezuela instó a los asistentes a participar en los comicios “para ganar, vamos a derrotar a Nicolás Maduro, para que el voto valga y el voto elija”. Para que eso se logre, convocó a mantenerse firmes en lo que se ha construido.

El pasado jueves, Machado estuvo llevando su mensaje al estado Yaracuy y ayer aseguró que continuará recorriendo el país con la intención de seguir fortaleciendo lo que a su juicio es un sentir que cada vez “se hace más fuerte”.