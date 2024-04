“No tengo nada que esconder”: Rosales está dispuesto a reunirse con María Corina

El gobernador del estado Zulia y candidato presidencial, Manuel Rosales, señaló este martes que no se negó a conversar con la líder opositora, María Corina Machado.

“Yo no me niego a conversar con nadie. Converso con María Corina, con la Plataforma Unitaria, con quién sea, a la hora que quieran y dónde quieran. No tengo nada que esconder. No tengo cartas bajo la manga. Mi única propuesta es clara: vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro”, expresó.

Destacó que se va a reunir para que se produzca un cambio siendo candidato o no porque quiere “ayudar a que haya un cambio de gobierno sin conflicto”.

Sin embargo, Rosales denunció que hay una campaña en las redes sociales “exhortándome a mí que fuera a la reunión y me pareció una manipulación tan fea y desagradable”.

“Nunca se había pactado esa reunión. Es una manera de no buscar acuerdos sino de crear más problemas y conflictos”, dijo durante una entrevista con VPI.

Asimismo, acotó que si el exhorto que le realizó María Corina Machado a reunirse lo hizo “de buena fe, yo lo asumo y nos vemos cuando sea necesario. No para echarnos cuentos y chistes sino para hablar de la tragedia que vive Venezuela y cómo salimos de ella”.

Con información de Caraota Digital