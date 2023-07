Aragua será centro piloto en materia de descongestión de centros penales y preventivos 

|| David Marcano Duarte

Para la diputada Rosa León, es necesario impulsar las Casas de Justicia y Paz, espacios donde el ciudadano y los gobiernos locales accionen la municipalización de la justicia

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Rosa León, informó que el estado Aragua será tomado como centro piloto en el proceso de descongestión de los centros preventivos y penales implementado en el país por decisión del Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

León hizo referencia al trabajo que llevan a cabo en el Centro Preventivo de La Morita II, municipio Francisco Linares Alcántara, donde hasta los momentos siete privados de libertad han sido liberados bajo fianza, por tratarse de delitos menores, con penas que alcanzaban los tres años.

“Nos encontramos en un momento muy estelar de la revolución judicial, donde la AN ha desempeñado un papel muy importante, no sólo en la elaboración de las normas, leyes y reglamentos, sino en todo lo que tiene que ver con la parte protocolar de actuación para la toma de decisiones en el sistema de justicia, de forma muy particular de los individuos que han estado privados de libertad”, acotó.

En ese sentido, indicó que desde esa instancia impulsan la descongestión de los centros preventivos y de los penales del país, al destacar que emprenden “una intensa labor” que cubre varias aristas.

Uno de estos aspectos es reconocer que esa situación es un problema de Estado, que va más allá desde el punto de vista político y partidista.

“Ese tema no tiene que ver con una decisión partidista del PSUV” -subrayó- “Estamos porque realmente lo asumimos como un problema de Estado y donde particularmente la academia de las ciencias jurídicas debe abocarse a definir qué vamos a hacer con el sistema de justicia venezolano”.

Refirió en torno a la decisión tomada por Tarek William Saab, fiscal general de la República, en conjunto con el TSJ, al añadir que se han generado nuevas condiciones, a fin de “desconcentrar y agilizar el proceso de aquellos que están privados de libertad en este momento en todos los centros preventivos del país”, dijo.

Aclaró que sólo será para los delitos menores, tal como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 44, que las personas deben tener su juicio en libertad, “lo cual es la regla, no la excepción”, aseveró.

Sistema de justicia enviciado

La diputada Rosa León consideró que “lamentablemente” el sistema de justicia en los países de Latinoamérica está viciado en parte del proceso.

“Lo que persigue con este proceso de la revolución del sistema de justicia es que se equilibren las fuerzas y se profundicen las investigaciones”, recalcó León.

La parlamentaria aragüeña aseveró que esa situación da a pensar que hay un corte y pegue en los procesos de las investigaciones penales, efectuados por algunos funcionarios policiales, “lo que ya está comprobado”.

“Les gusta mucho poner en práctica el método de la siembra, que ha sido denunciado en reiteradas oportunidades, tanto por las víctimas como por el mismo Ministerio Público, entre otros actores”, dijo.

Aseguró que por ello es necesario impulsar las Casas de Justicia y Paz, a las que definió como el escenario “donde el ciudadano y los gobiernos locales impulsen la municipalización de la justicia”.