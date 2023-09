Residentes de La Morita piden plan de asfaltado

|| Redacción El Periodiquito

Habitantes de La Morita II, en el municipio Francisco Linares Alcántara en el estado Aragua, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para asfaltar las calles, que están llenas de huecos.

En este sentido, las calles Autopista, El Samán 1 y Samán 2, son las que presentan más deterioro, al punto que la vialidad es casi de tierra, por lo que vecinos han tenido que colocar escombros para evitar un accidente de tránsito en horas nocturnas.

“Cuando llueve todos nos anegamos, no hay corrida de agua por ningún lado, además los megahuecos que existen es una locura total”, expresó Miguel Peña.

No obstante, se conoció que trabajadores de la alcaldía abrieron dos huecos para reparar una red de agua blancas, pero no los taparon. “Ya tienen hasta maleza del tiempo que ha pasado, a Dios gracias que no ha caído un carro”, enfatizó uno de los vecinos.

De igual manera, las calles Lara Plaza y Alberto Carnevalli, también presentan deterioro con “troneras” que impiden el tránsito vehicular y peatonal.