Buscan promover más zonas pet friendly en las ciudades

Glenn Requena

***En Maracay ya hay centros comerciales que permiten el acceso a las mascotas

En Venezuela se intenta restaurar la cultura pet friendly en los sitios de esparcimiento, disfrute y recreación. En Maracay, estado Aragua, aún hay lugares que no permiten el acceso a las mascotas, por lo que organizaciones que buscan el bienestar animal promueven más áreas con este tipo de libertades.

Manuel Sojo, directivo de “Zoolidarizate”, explicó que en la actualidad estos espacios son fundamentales para compartir con los animales del hogar, quienes forman parte de la familia. Es por ello que promueven la sensibilización de las mascotas domésticas, para que puedan entrar a sitios junto a sus protectores.

No obstante, recalcó que para que un lugar sea amigable para las mascotas es necesario que zonas verdes, puntos de hidratación y que los encargados de estos espacios garanticen que los animales cumplan con sus medidas.

“Para gestionar un espacio pet friendly primero hay que entender que los animales son parte de la familia, es un poco dejar atrás la palabra mascota. Quienes adecuan estas zonas plantean sus propias normas internas, algunos buscan primero sus limitaciones, el alcance y prohibiciones para convertirse en un sitio amigable para los animales”, precisó.

Sojo, quien también es concejal en Girardot, aseveró que desde el municipio apuestan a la sensibilización para que Maracay sea una ciudad amigable con los animales y promotor del cuidado del ambiente.

¿HAY QUE SACAR PERMISOS?

María Rivero, médico veterinaria y directivo de la Fundación ABAD, detalló que no se necesita ninguna permisología para permitir el acceso de los animales a establecimientos.

“Hay centros comerciales que tienen el espacio libre para mascotas, pero no los dejan entrar a la feria de comida, me parece lógico porque tampoco se puede abusar. Es potestad de los propietarios, no hay ningún ente para que den un permiso”.

Recordó que hay instalaciones que han sido solidarias con los animales, ya que prestan sus espacios para que las organizaciones puedan realizar sus jornadas de adopción.