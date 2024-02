Piden reponer árboles talados en El Bosque

Sembramos Todos aseguró que en Maracay se han efectuado talas justificadas e injustificadas

Ante la tala de árboles en algunas zonas del norte de Maracay, municipio Girardot, la organización ecológica Sembramos Todos instó a los responsables de estas acciones a plantar más especies para reponer las que fueron cortadas.

Enrique García, directivo de la organización, explicó que durante un operativo de poda de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se taló un árbol de tipo Urape, porque pegaba con el cableado eléctrico, lo que requería una poda fitosanitaria para eliminar las ramas y disminuir su altura.

“Eran árboles ornamentales que tenían muchos años en El Bosque, los plantaron cuando se estableció la urbanización. Ha habido otras talas, unas justificadas y otras injustificadas”, precisó.

Detalló que las talas justificados son para los árboles enfermos como ocurrió el año pasado en la mencionada zona, cuando se ejecutaron medidas contra un Caro Caro.

“El gran problema de las talas que se efectuaron en El Bosque es que no estuvieron autorizadas por la alcaldía de Girardot. La Comisión de Ambiente me ratificó que no hubo permiso. Para podar no se necesita permiso, pero para talar sí”, recalcó García.

Añadió que la Ley de Bosques exige al menos ocho árboles plantados por cada uno de los que han sido cortados.

“Lo ideal es que los repongan dentro de la urbanización si es posible, ahora se quedó con menos árboles y eso va a hacer que haya más calor, menos sombra. Es problemático”, enfatizó.

||NP