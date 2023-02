Reajustan precios del pollo ante baja demanda

|| Glenn Requena

El muslo y la pechuga se comercializan en locales de Maracay entre Bs 65 y Bs 79, respectivamente

Desde hace unos días el kilo de pollo bajó de precio en comercios de Maracay. Algunos ofertan el rubro entre 52 bolívares y 54 bolívares, incluso hay ofertas de $ 1,99, cuando hace unos días se expendía en más de 58 bolívares.

El equipo reporteril de El Periodiquito realizó un recorrido por varios locales ubicados en las avenidas Bermúdez y Los Cedros, en el municipio Girardot, donde se pudo conocer que hay poca demanda.

“Ha bajado de precio. No se compra. La gente no tiene tanta plata para comprar comida a cada rato. La situación está fuerte para todos”, resaltó un vendedor de un comercio cuyo nombre prefirió no revelar.

Detalló que la carne molida es la proteína más llevada por los consumidores, a pesar de su alto costo. “Se vende en 108 bolívares el kilogramo, pero es lo que más piden las personas, porque puede rendir para varios días”, comentó.

Otro comerciante, cuyo local está en la avenida Bermúdez, indicó que el muslo y la milanesa se comercializan en 61 y 123 bolívares, respectivamente.

“También está la pechuga en 100 bolívares. Pero la demanda es baja, por lo que esperamos que esta semana haya mayor movimiento”, recalcó.

¿CUÁNTO CUESTA?