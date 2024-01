Lourdes Fútbol Club cumplió 20 años formando talento y buenos ciudadanos

|| Carlos Duno

Una de las escuelas de fútbol más tradicionales de Maracay sigue impulsando el deporte tras dos décadas de historia

Pocas escuelas deportivas en Aragua cuentan con la trayectoria e historia que tiene Lourdes Fútbol Club, que el pasado 21 de enero cumplió su vigésimo aniversario para seguir desarrollando atletas e impulsando un proyecto familiar que comenzó en el año 2004.

Lourdes FC hace vida desde hace diez años en el campo de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua (UPTA) en La Coromoto. Primero estaban ubicados en la cancha de Tacita de Plata del Cuartel Páez.

En la actualidad cuentan con una numerosa nómina de 85 atletas tanto en la rama masculina como en la femenina que se desempeñan en las categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18.

La escuela cuenta con cinco profesores: Diego Benítez, Maritza Dattellis, Wilmar Jiménez, Eli Mendoza y Francisco López. Los horarios de entrenamientos son los días lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde, mientras que los martes

y jueves las prácticas son de 2:30 hasta las 4:30 pm.

Entre los requisitos de inscripción, el club solo cobra la respectiva mensualidad en alrededor de 12 dólares. Además, piden cédula de identidad o partida de nacimiento según sea el caso, foto tipo carnet del niño, copia de la cédula del representante, constancia de niño sano y traer a los entrenamientos su respectiva franela blanca, short y medias de color rojo junto a su botella de hidratación.

MISIÓN Y VISIÓN DEL CLUB

“La misión es crear talento y buenos ciudadanos, tener una escuela competitiva, forjar valores y futbolistas que puedan incursionar a nivel profesional”, explicó el profesor Francisco López.

“La visión es expandir la escue

la, cuidar a los niños y competir con equipos de otros estados para que el desarrollo futbolístico sea mucho mayor”, acotó López.

COMPETENCIAS

En sus 20 años de historia, Lourdes FC ha participado muchas veces en torneos estadales, se han proclamado campeones en la categoría sub-18 al igual que en el torneo de liga junto a la sub-10. En la Liga Girardot, se han coronado en la sub-10, sub-14 y sub-16, además de varios campeonatos en invitacionales y cuadrangulares.

“Nosotros creamos en 2006 el Campeonato Vacacional Lourdes, único torneo vacacional que ha nacido en la región con una duración de dos meses. Y a partir de allí hemos trabajado con los niños para que sigan su continuidad deportiva”, agregó López.

JUGADORES MÁS DESTACADOS

La escuela destacó principalmente a Jonathan Torrealba que jugó en la segunda división del fútbol venezolano con Zulia, era arquero y esa fue la primera ficha que salió del L

ourdes FC. Además, hay niños que se formaron en la escuela y actualmente están en Europa, como es el caso de Carlos Herrera que está en las inferiores del Barcelona, mientras que hay otros que están radicados en la ciudad de Saint-Denis en Francia.

Hoy día, la escuela sigue trabajando para seguir fortaleciendo el desarrollo de todos sus atletas. Como próximo objetivo, Lourdes FC está en camino para tener su primer equipo femenino a lo largo de este año.

“Tengan un sueño y sean constantes para llegar al objetivo. Poco a poco todo llegará. Siempre hay que tener mucha positividad y disciplina para que puedan lograr con esfuerzo, sacrificio y valentía sus éxitos estipulados”, Francisco López.

MÁS QUE UNA PASIÓN

Roger Arias:

El fútbol me motiva a hacer cosas grandes. Mi familia es futbolera y me han enseñado el deporte desde pequeño. Es el único deporte que me gusta

Granyer Delgado:

Tengo diez años y soy mediocampista. Me gusta el fútbol porque es un deporte muy bonito. Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo.

Ronald Licón:

Los grandes futbolistas me han hecho enamorar de este deporte. Soy delantero

y me encanta jugar siempre. Mi jugador favorito es Lionel Messi

Aaron Pinedo:

Me gusta jugar como extremo derecho a pesar de que mi profesor dice que juego de todo. El fútbol me apasiona mucho desde niño