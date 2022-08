Miguel Cabrera evalúa adelantar su retiro de la MLB

|| Cortesía

Miguel Cabrera ha empezado a considerar la idea de retirarse antes de la finalización de su actual contrato con los Tigres de Detroit, al que todavía le queda una temporada más después de esta.

El bajón ofensivo que atraviesa el venezolano desde el 8 de julio ya tiene explicación: Cabrera está jugando a pesar de sentir intensos dolores físicos. Y esa confesión, dijo a la prensa estadounidense, le lleva a pensar en la posibilidad de poner fin a su carrera como pelotero activo.

“No me siento bien. Estoy tratando de hacer todo lo posible para salir allá afuera y jugar. Pero no me estoy sintiendo bien ahora mismo”. Le dijo Miggy a Evan Petzold, del Detroit Free Press.

El nativo de Maracay ha jugado con diversas molestias físicas en el último lustro. Recientemente quedó en la banca ante problemas en la espalda. Pero las rodillas son la mayor causa de dificultades desde hace al menos tres o cuatro años.

Los médicos han diagnosticado a Cabrera con una lesión crónica, por lo que operarse la rodilla no es una alternativa de mejoría.

FUTURO EN VEREMOS

El periodista Evan Woodbery, de Michigan Live, destacó el hecho de que el mejor bateador de Venezuela en la MLB nunca había hablado de la posibilidad de adelantar el fin de su carrera. Hasta ahora.

“Tengo que hablar con mi agente. Tengo que hablar con el gerente general (Al Ávila). Tengo que hablar con todo el mundo”, señaló Cabrera, citado por Woodbery.

Al aragüeño le queda una temporada garantizada por 32 millones de dólares, en 2023. Además cuenta con dos opciones por 30 millones que podrían llevar su carrera hasta 2025, pero ambas dependen solo de la voluntad del equipo.

El propio Cabrera ha dicho varias veces que su expectativa es colgar los spikes cuando termine la venidera campaña.