Ni te cases, ni te embarques: Qué significa el martes 13

Hoy es martes 13, un día donde las desgracias y los malos presagios preocupan a los supersticiosos. Refranes populares como “ni te cases, ni te embarques”, “el martes, ni gallina eches, ni hija cases”, “el martes ni tu casa mudes, ni hija cases, ni tu ropa tejas”, son solo algunos que destacan entre las creencias de la sociedad; pero ¿qué significa realmente el martes 13?

El significado de este día depende de las creencias de cada país, en España, Grecia y países de América Latina como Argentina, Paraguay, Chile y Venezuela, la mala suerte recae en el martes 13; mientras que en los países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra le atribuyen está connotación negativa al viernes 13.

El origen de este mito se remonta a la antigüedad, el número 13 está asociado históricamente con las fuerzas del mal y la destrucción; las leyendas nórdicas refieren 13 espíritus del mal, la Biblia en el capítulo 13 del Apocalipsis evoca la venida del Anticristo, el número 13 del tarot significa la muerte. El signo, en el universo, implica inestabilidad y desequilibrio.

La leyenda sobre la confusión de las lenguas en la Torre de Babel es otro antecedente que se suma a la proliferación de esta creencia. Este hecho se produjo un martes 13 y ocasionó una de las mayores desgracias en la historia de la humanidad; nadie podía comunicarse ni comprenderse. Aquellos que le atribuyen la mala suerte al viernes 13 sustentan sus convicciones en la persecución de los caballeros templarios por parte del rey francés Felipe IV, conocido como “El hermoso”, los persiguió y asesinó.

Algunos consejos transmitidos de forma generacional para pasar el martes o viernes 13 sin altercados son: no invites a trece personas a tu casa, no te cortes las uñas o el cabello hoy, no te alojes en el piso 13 de un hotel, no estaciones el carro en el puesto número 13, no viajes en avión en el asiento número 13.

