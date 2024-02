Encuentran en la Amazonía una nueva especia de anaconda

En las últimas horas se ha hecho viral un video en las redes sociales, que muestra el hallazgo de una especie de anaconda gigante en la Amazonía por parte de un grupo de científicos.

La anaconda se descubrió mientras se realizaba un rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic con el actor Will Smith, quien de acuerdo con sitio especializado IFLScience, no tuvo ningún problema en meterse en el agua y ayudar a capturar anacondas.

De acuerdo al mencionado sitio web, la nueva specie llamada Eunectes akiyama vive en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, y popularmente la bautizaron como anaconda verde del norte.

Los investigadores que trabajaron con el pueblo indígena Waorani capturaron y estudiaron varios ejemplares de la recién bautizada anaconda verde del norte, llegando a la conclusión que el animal no es venenoso, sin embargo, admitieron que hay que tener cuidado y mantener la distancia con la misma.

🇧🇷 | LO ÚLTIMO: ¡Descubren una nueva especie de anaconda gigante en el Amazonas! La Anaconda Verde del Norte mide 8 metros de largo, pesa 200 kilogramos y tiene una cabeza del tamaño de la de un humano. pic.twitter.com/ofULb3ZlSB — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 22, 2024

La anaconda encontrada puede llegar a medir hasta unos impresionantes 7,5 metros y pesar cerca de 250 kilogramos, lo que convierte en la serpiente más grande y pesada conocida hasta ahora en el mundo.

El video se ha vuelto viral en las plataformas digitales, incluso muchos usuarios han manifestado que se trata de un montaje y que el animal que se ve en el clip, es completamente falso.

Con información de Ronda