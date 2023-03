Consejos para cuidar los electrodomésticos de la cocina

La nevera, licuadora, microonda, freidora y todos aquellos electrodomésticos que tiene en casa son importantes y útiles en el hogar.

Sin embargo, estos aparatos en su gran mayoría están compuestos por delicados microcomponentes que pueden afectarse o, incluso, dañarse para siempre, con los cambios bruscos en el suministro eléctrico.

La mejor manera de prevenir, es estar preparados para evitar que una interrupción, subida o bajada repentina de tensión que genere daños a los electrodomésticos de la cocina.

Cómo cuidar los electrodomésticos

1. Identifica siempre el voltaje de tus electrodomésticos: en las instrucciones de uso de los aparatos aparece el tipo de voltaje con el que trabajan, así sabrás con exactitud sus requerimientos eléctricos.

2. Enchufa individualmente los electrodomésticos que consuman mayor energía, como los de refrigeración, campanas extractoras y cocinas.

3. Desconecta los electrodomésticos que no estés usando, como por ejemplo las cafeteras, las freidoras, los microondas, etc. Así no solo contribuyes con la preservación del medio ambiente, sino que evitas que se dañen por las variaciones repentinas de voltaje.

4. Aleja tus electrodomésticos de las ventanas, para evitar la exposición directa al sol, así como la cercanía con las rejas metálicas para reducir disturbios magnéticos.

5. Coloca protectores de voltaje en cada uno de los electrodomésticos de la cocina.

Consejos y prevención

Cuando compre algún aparato electrónico o artefacto no bote el manual de instrucciones o usuario. Debe tenerlo en un sitio que lo tenga a mano y leer las recomendaciones.

No todos los aparatos son iguales, ni se utilizan de la misma manera. Por eso debe seguir las instrucciones del fabricante.

Otro detalle fundamental es mantenerlos limpios, y es que la acumulación de grasa y sucio puede provocar algún daño. Lo recomendable es limpiar 1 vez a la semana los electrodomésticos, en especial aquellos de uso diario.

Con información de Diario 2001