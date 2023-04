Peinados para lucir tu cabello cuando te expones al sol

Lucir el cabello siempre impecable es una de las metas de la mayoría de las féminas, incluso, los días de vacaciones cuando todo parece vivirse en calma, todas sueñan con un peinadoespectacular.

Si te expondrás al sol es necesario que protejas no solo la piel, también el pelo para evitar que se deteriore. Para ello, aplica cremas protectoras, crema de peinar y por supuesto realiza un peinado apropiado.

Peinados para lucir el cabello en vacaciones

Cuando vayas a la playa o la montaña y te expongas al sol, deberás aplicarte una crema protectora para la piel, pero también una especial para la melena.

Recordemos que, durante las vacaciones al efecto del sol, se suma la humedad, el cloro de las piscinas, la sal marina de la playa, el viento, etc., haciendo que el pelo se vuelva frágil, áspero y opaco.

Para evitar que esto ocurra, cuida tu cabellera con productos nutritivos y peinados que lo protejan del sol y otros efectos.

Cebollitas

Las cebollitas o moños top knot son ideales para los días calurosos. Estos recogidos altos pueden ser elegantes, deportivos o casuales, según los accesorios que lo complementen.

Con esta alternativa minimizas la superficie de cabello expuesta al sol y por tanto lo cuidas. Se sugiere aplicar aceites u otros productos con protección UV para garantizar la salud del pelo.

Colas de caballo

Las colas de cabello siguen siendo el peinado favorito de las chicas de cabello largo, pues las pueden llevar altas, medias o bajas; y lo mejor es que siempre cuidará el pelo de la exposición al sol, el viento, etc.

Trenzas

Éstas son una aliada perfecta en muchas ocasiones y en los días de vacaciones no es la excepción. Con las trenzas no solo conseguirás un look bohemio, también marcas un estilo deportivo e impactante, según la alternativa seleccionada.

El largo de tu cabello determinará el tipo de trenza que puedes utilizar y cómo puedes combinarla, por ejemplo, con gorras, sombreros o bandanas.

Ondas

Deja secar el cabello al natural y luce tus ondas sin temor. Complementa el look con una bandana, ésta te hará verte actual y relajada, e incluso proteger el cuero cabelludo del sol.

La clave está en aplicar un producto que ayude a mantener las ondas naturales del pelo y, además, un protector térmico que cuide cada hebra capilar de los rayos ultravioleta.

Con información de Diario 2001