Corrige irregularidades en tu nariz de forma no invasiva

Tu nariz es el centro de todo tu rostro, por ende, lo primero que notan al verte. La rinomodelación o remodelación nasal es una técnica estética no invasiva que corrige irregularidades en el contorno nasal. Se diferencia de la rinoplastia debido a que con esta técnica no se pasa por quirófano, es decir, no requiere intervención quirúrgica.

Esto la hace más económica, y a su vez, la convierte en el segundo tratamiento más buscado, después de la aplicación de botox.

Estos retoques nasales se realizan aplicando sustancias como ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica en las pequeñas imperfecciones en la nariz, ayudando a corregirlas indoloramente.

Aunque se trata de correcciones pequeñas, el paciente notará la diferencia en su rostro aumentando su autoestima, sintiéndose a gusto consigo mismo.

En la remodelación nasal los resultados son inmediatos, indoloros y reversibles. El efecto del ácido hialurónico puede hasta 6 meses, mientras que los efectos de la hidroxiapatita cálcica pueden perdurar por 2 años.

Esto se debe a que estas sustancias son reabsorbidas por el cuerpo. Lo que indica que la duración puede variar en cada paciente.

Tu nariz lucirá hermosa

Esta terapia es totalmente ambulatoria, no se necesita pasar por el quirófano, es decir, el paciente no requerirá de anestesia general. Esto hace que al terminar el procedimiento, el paciente puede incorporarse a sus actividades diarias con normalidad.

Dependiendo de la lesión o irregularidad a tratar, se requerirán de una a dos sesiones, de 30 minutos de duración cada una.

Una vez aplicada la sustancia en la nariz, se requerirá de unos cuidados básicos para que el efecto sea satisfactorio. Entre ellos tenemos: evitar la exposición a los rayos solares, ya que podrían causar manchas en la piel por algún enrojecimiento o hematoma que pueda aparecer.

De igual forma, no está recomendado realizar movimientos bruscos, ejercicio (por al menos 2 semanas), no usar lentes para que el producto se fije bien. Y el paciente deberá tomar analgésicos y antiinflamatorios.

¿Qué corrige la rinomodelación?

Lo que más buscan corregir los pacientes con la rinomodelación es la punta de la nariz levemente caída o aquellas que presentan giba. Que son aquellas narices que no están totalmente rectas en el tabique.

Al mismo modo, con la remodelación nasal se podrán corregir imperfecciones de simetría como rellenar dorso, mejorar el tabique o caballete, crear un efecto lifting en la punta y corregir los desniveles.

Los expertos recomiendan aplicar esta técnica solo a mayores de 18 años, ya que hasta esa edad la nariz todavía está en crecimiento y su anatomía puede cambiar.

Con información de Diario 2001