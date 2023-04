Incorpora tus zapateras al estilo decorativo

Tus zapateras son mobiliarios, que en muchas ocasiones las personas no se percatan de ellas para sus decorados, a pesar que son maravillosos para ello. Cuando pensamos en decoración, seguramente muchos querrán hasta disimular donde guardan sus zapatos, pero luego de leer este artículo, seguramente pensarás diferente

Te has puesto a pensar ¿qué harías si no tuvieras dónde guardar tus zapatos? Seguramente esta pregunta nunca pasó por tu mente, y de no tener una, tu hogar sería un completo desorden de calzados por todos lados. Pues nosotros te presentamos diferentes tipos de zapateras que complementarán todo tu decorado.

Tus zapateras complementarán el estilo

Cuando vamos a decorar una habitación, living o sala de estar, las zapateras es lo último en que pensamos. Pero, resulta que estos muebles destinados a guardar nuestros zapatos, no solo son indispensables, sino que pueden ser un gran toque decorativo en tu salón.

Hall

Lugar donde, seguramente, más desorden de zapatos hay. Hay muchas familias que pueden tener la costumbre de quitarse los zapatos al entrar a casa, sobre todo cuando el mismo es de madera. Pero ese desorden se puede acabar, y con mucho estilo.

Las zapateras planas de pared son perfectas para este tipo de salón. Son sumamente discretas, no ocupan espacio en el pasillo o pared, y otorgan gran estilo decorativo. Además de guardar tus zapatos, con tan solo colocar un listón de madera en la parte superior, la estarás convirtiendo en mesita recibidora. Allí podrás colocar tus objetos como llaves o cartera y cerrar el estilo con un espejo o cuadro estético.

Cabecero

Opción ideal cuando se tiene una habitación pequeña. El ingenio es fundamental para aprovechar cada rincón de una habitación con pocos metros cuadrados, donde cada rincón vale oro.

Las zapateras cabecera son estupendas para decorar el tope de cama con un mueble funcional. Este almacenaje puede funcionar para guardar, además de tus zapatos, cobijas, sábanas y cualquier otro implemento primordial para ti.

Esta zapatera también te da la opción de utilizar el tope del mueble como repisa para colocar objetos decorativos que le den más estilo a la habitación.

Cocina

¿Quién dijo que no se puede tener una zapatera en la cocina? Resulta que este mueble queda a la perfección en este espacio, ya que puedes ocupar una pared con gran cantidad de almacenaje, no solo de tus zapatos, sino también de artículos de cocina que no sabías dónde colocar.

Elige un color acorde con tus muebles de cocina, para que la zapatera se integre perfectamente en el estilo del salón. Así tendrás un mobiliario elegante aprovechando el espacio vertical de la pared.

Otros usos

No solo zapatos se pueden guardar en estos muebles. Estas zapateras colocadas el lugares poco comunes, donde no necesites guardar zapatos, como baños y cuarto del bebé, será un plus decorativo inigualable.

Aprovecha los diferentes estilos y colores de los muebles para añadir diseño a tus rincones, y sácale provecho con todo lo que te pueden ofrecer estos fabulosos muebles.

Con información de Diario 2001