“La Última Función” de Voz Veis llenó de romance y nostalgia a Maracay

|| Adriana Álvarez Colmenares

Tras 13 años de ausencia de los escenarios y con muchas ganas de volver a cantar, la agrupación zuliana Voz Veis regresó a Maracay con muchas más emociones, cumpliendo con los deseos del 11:11, la noche del pasado sábado la Ciudad Jardín fue testigo del talento vigente de los seis integrantes de esta importante banda venezolana.

Bajo un cielo estrellado y un ambiente ansioso por volver a ver a Santiago, Luigi, Carlos, Roberto, Luis y Gustavo, juntos nuevamente, se dio inicio a un espectacular show cargado de luces, bailes y sentimientos visibles en las caras de los ganadores de los primeros tres Grammys venezolanos.

Al song de “Qué Me Has Hecho Tú” y “Un pedacito de tu querer”, fue el inicio del gran evento, seguido de “Vas” y “Cosita Rica”, canción que sacó a flor de piel las emociones, pues recordaron con imágenes la famosa telenovela venezolana que lleva ese mismo nombre.

“Maracay, si esto es un sueño no nos hagan despertar”, fueron las primeras palabras de los integrantes al saludar a su público que no veían desde el 2011 y tras unas palabras de reflexión continuaron con “Ya No Estás Aquí”, recordando a todos los que formaron parte del grupo y que ya no están terrenalmente presente.

HOMENAJE A QUEEN

La diversidad en esta banda pop sigue sorprendiendo, y con más de 20 años de carrera artística, los venezolanos realizaron un show diferente cantando canciones completamente en vivo de la banda británica Queen, sus temas más conocidos fueron interpretados a la perfección y coreados por los presentes.

“VENEZUELA POR HABERME DADO TANTO”

El momento más emotivo llegó con el tema “Venezuela”, Luigi Castillo habló de su país, señalando que lo mejor de él es su gente y las ganas de siempre salir adelante y con un coro de niños la canción fue el dardo perfecto para sentirse orgullosos de esta tierra que los vio crecer.

“Tan Cerca”, “Somos Más”, “Yo Sin Ti No Valgo Nada”, “Aunque Sea Poco” y “Segundo Plato” fueron otros de los temas que se bailaron y corearon, el show producido por TCN Group, terminó con nada menos que “El Farolito”, donde los aplausos y gritos fueron el punto final de este gran concierto que deleitó y enamoró a los maracayeros.