Los venezolanos hicieron historia en los Latín Grammy 2023

La edición 24° de los Grammy Latino, una de las premiaciones más importantes de la música hispanoamericana, se lleva a cabo este jueves 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES, España.

Para esta ocasión, la Academia de la Música definió un total de 56 categorías para premiar a la música hispanoamericana.

La ceremonia, que se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos, ya tiene sus primeros ganadores, los cuales recibieron el galardón durante la gala no televisada y en la que destacan varios venezolanos.

En más de dos décadas de vida, la Academia Latina de la Grabación ha condecorado a 24 artistas con su premio Person of The Year. Un gramófono honorifico, que han recibido 21 hombres y solo tres mujeres: Gloria Estefan, Shakira y Laura Pausini (49), quien fue homenajeada, este miércoles, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. “Estoy feliz de ser la tercera mujer que se convierte en la Persona del Año de los Latín Grammy… ¡Y la primera homenajeada de origen no latino o español! Aunque yo no me siento distinta a los latinos. Yo soy una de vosotros. Por mis venas corre sangre caliente”, confesó.

Venezolanos que ganaron el Grammy Latino 2023

Andrés Lazo, mejor conocido como Lasso, es el artista venezolano en recibir más nominaciones en esta edición, entre ellas, Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción Pop Rock, por su tema “Ojos Marrones”, premio que también recibieron los venezolanos Luis Jiménez Agustín Zubillaga, mejor conocido como Mr. A on the Bea, coautores de la canción.

El artista criollo recibió el premio y agradeció a sus padres, hermana, amigos y equipo de trabajo.

Por su parte, el zuliano Luis Fernando Borjas ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo que lleva por nombre 5:10 am. Este álbum es la primera producción musical de Borjas como solista, tras anunciar su salida de la banda venezolana Guaco en 2021, luego de pasar 26 años en ella como uno de los vocalistas.

Además, el flautista Huáscar Barradas ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica. Barradas triunfó con el disco Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus el cual grabó con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Coro Nacional Simón Bolívar, dirigidos por Ollantay Velásquez.

Finalmente, la última condecorada fue la sobre saliente artista juvenil Joaquina, quien recibió el Latín Grammy como Mejor Artista Nuevo, entre lágrimas la cantante de tan solo 20 años envió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus padres y a los artistas emergentes a seguir su sueño.

Por otro lado, la colombiana Shakira continúa cosechando éxitos, triunfando en los Grammy Latinos, la colombiana dedicó el premio al público español por acompañarla “en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido”.

La Barranquillera dedico unas emotivas palabras a sus pequeños, “Se lo quiero dedicar a mis hijos, Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con da su risa porque se lo merecen”.