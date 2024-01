Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake tras revelaciones de su libro

Britney Spears decidió hablar sobre lo que publicó en su libro y le ofreció disculpas al cantante a través de sus redes sociales ahora que acaba de retomar su carrera musical***

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al expresar, a través de cuenta de Instagram, una disculpa a su ex novio, el cantante Justin Timberlake , por las declaraciones que hizo en su libro de memorias The Woman in Me, publicado el año pasado.

La famosa cantante compartió un video de su ex novio junto al conductor de televisión Jimmy Fallon durante una dinámica en la que tocan canciones famosas con instrumentos de juguete, y junto al clip, Britney reveló que le gusta la nueva canción de Justin, ‘Selfish’.

Las declaraciones que Britney Spears hizo en su libro aparentemente dañaron la reputación de Justin Timberlake al revelar que el cantante supuestamente le había pedido que se realizara un aborto porque él le dijo que era demasiado joven para tener hijos.