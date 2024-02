Bad Bunny enfrenta grave acusación

En los últimos días, Bad Bunny se ha visto envuelto en una grave acusación tras su concierto en el estadio Delta Center de Utah, Estados Unidos (EEUU).

El artista puertorriqueño despidió su gira “Most Wanted Tour” montado en un caballo.

A través de la red social X, llamaron al acto como un hechos de “maltrato animal”, y argumentaron que el espacio de un concierto no es el adecuado para un caballo.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), una de las principales organizaciones de la protección de derechos animales, denominó al espectáculo del artista como un acto “cruel e irresponsable”.

“Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí”, comentó PETA en sus redes sociales.

Hastas el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto de la situación. Pero se espera que ofrecerá el mismo espectáculo en el resto de sus 47 shows programados.

Definitivamente no “estamos bien” con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus… pic.twitter.com/XQRMpt60kr — PETA Latino (@PETA_Latino) February 23, 2024

Con información de 2001