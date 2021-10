¿Cuál fue la peor película que ha hecho Will Smith?

En una reciente entrevista estadounidense, Will Smith, hizo un repaso por su carrera actoral y se sinceró sobre las mejores y peores películas en las que ha participado durante sus 30 años como actor en la pantalla grande.

“La mejor creo que es un empate entre la primera de Men in Black y En busca de la felicidad. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas. ¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que tengo clavada. Verme con pantalones de montar no me gusta", confesó.

‘Wild Wild West’ salió en 1999 y está dirigida por Barry Sonnenfeld, contando en su reparto con Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek. Esta cinta recibió numerosas críticas negativas. En cuanto a su trama ambientada en 1869, esta cuenta la historia de dos agentes del gobierno, uno encantador y el otro un maestro del disfraz, que son enviados a detener a un científico que planea asesinar al presidente.