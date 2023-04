Bill Gates predice las profesiones que serán sustituidas por la Inteligencia Artificial

El magnate estadounidense y fundador de Microsoft en repetidas ocasiones ha manifestado cuáles son sus opiniones sobre la Inteligencia Artificial (IA). En especial, los benéficos que podría ofrecer a los seres humanos en campos como la educación, la salud y el trabajo.

El empresario abordó el tema en un primer momento en su blog GatesNotes, donde explicó cómo ve los avances de la IA y los aspectos que, en su opinión, deben considerarse desde ya para que su uso sea beneficioso para la sociedad.

“Su desarrollo es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador personal, Internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí. Industrias enteras se reorientarán a su alrededor. Las empresas se distinguirán por lo bien que lo utilicen”, expresó.

Asimismo, en medio de la Cumbre ASU + GSV en San Diego, Estados Unidos, dio declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales, pues resaltó que las IA “podrían reemplazar a los maestros en muy pocos años”.

Predicciones de Gates

«La IA creará nuevos niveles de equidad. Es decir, que los estudiantes podrán acceder a los métodos de aprendizaje que brinda la IA independientemente de los recursos económicos que tengan y ayudará a los estudiantes que no puedan pagar tutorías privadas individuales”, dijo inicialmente Gates.

Por otro lado, expresó que las profesiones como la enseñanza podrían estar en riesgo de desaparecer. Es más, manifestó que en un corto tiempo de 18 meses, los chatbots se perfeccionarán a tal punto que los maestros los utilicen como sus ayudantes, antes de que finalmente se conviertan en «tutores de idiomas» dentro de aproximadamente dos años.

“Desde que el enfoque se convirtió en el aprendizaje automático, la IA ha logrado algunos hitos increíbles (…) la IA puede escuchar el habla y reconocer el habla mejor que los humanos. Puede reconocer imágenes y videos mejor que los humanos. El área en la que era esencialmente inútil era en lectura y escritura y está mejorando», reconoció en diálogo con el director ejecutivo de DreamBox Learning, Jessie Woolley-Wilson.

¿Y las demás profesiones?

Según se establece en el análisis realizado en la investigación titulada GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, los siguientes empleos tendrían una elevada competencia con la nueva versión mejorada de Chat GPT 4.

– Secretarios legales y Asistentes Administrativos

– Ingenieros de blockchain

– Correctores y marcadores de copia

– Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

– Analistas de noticias, reporteros y periodistas

– Contadores

– Encuestadores

– Escritores y autores

– Especialistas en relaciones públicas