Papa Francisco, sobre las personas trans: “También son hijas de Dios”

El Papa Francisco reveló en una entrevista detalles de lo que fue su encuentro con un grupo de mujeres transgénero en el Vaticano y contó que ellas se emocionaron y sorprendieron al sentir su apoyo. En este contexto, el sumo pontífice aseguró que las personas transexuales también son «hijas de Dios» y que la Iglesia «debe permanecer abierta al diálogo y recibir a todos».

En una entrevista que publicó la revista española Vida Nueva, brindada por Jorge Bergoglio antes de su viaje a Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud, el lider de la Iglesia Católica sostuvo que a pesar de que considera la homosexualidad como un pecado, defiende la inclusión y aceptación de todas las personas dentro de la Iglesia, una posición que le genera grandes problemas con el sector más ortodoxo.

«No me preocupa que algunos me echen en cara que recibo en la audiencia general de los miércoles a transexuales. Vienen de la mano de sor Geneviève Jeanningros, una monja francesa de las Hermanitas de Jesús de Carlos de Foucauld entregada a la pastoral circense. La primera vez que vinieron y me vieron, salieron llorando, diciendo que les había dado la mano, un beso… Como si hubiera hecho algo excepcional con ellas. ¡Pero si son hijas de Dios! Él te sigue queriendo así, como sos. Jesús nos enseña a no poner límites», sostuvo Francisco en la conversación con el medio europeo.

«El diálogo con todos es algo que Jesús nos enseñó. Y digo más: cuando alguien se cierra al diálogo, es señal de debilidad. Si la Iglesia no tiene lo que Jesús enseñó, no es Iglesia», enfatizó.