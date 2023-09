Petro llama a combatir el narcotráfico con otro enfoque

Petro aseguró que la clave para enfrentar el problema del cual Colombia, México y ahora otros países de América son “víctimas” y no “victimarios” es “reducir la demanda”.

El mercado de las drogas depende de los factores que hacen que la gente se vuelva adicta, reflexionó.

Los países de la región “debemos ponerle fin a esta ‘política desastrosa’” en la que “el culpable ha sido el campesino andino y no se preguntan por qué en su sociedad consumen drogas hasta matarse”, cuestionó.

“La droga reemplaza la falta de afecto y la soledad”, continuó el mandatario colombiano.

Petro propuso que todos los presidentes de América Latina y el Caribe se unan en una “voz diferente” y “dejar de repetir un discurso fallido… mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad”, finalizó.

El presidente mexicano coincidió con su par colombiano y aseguró que para enfrentar el flagelo de la drogadicción se debe atender a las causas bajo un nuevo criterio alejado de las medidas coercitivas.

“Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio de trabajo”, dijo López Obrador.

Atenderlos, darles opciones “es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia, que no los enganchen”, agregó.

El documento que selló la conferencia de tres días y que se presentará en una cumbre mundial en 2025 incluye entre sus diez puntos la necesidad de contrarrestar el flagelo de las drogas apuntando a sus causas estructurales, como la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia.

Impulsar proyectos de desarrollo de vida sostenibles con atención a las comunidades, garantizando su tránsito a actividades lícitas.

Implementar políticas públicas sobre la base de un nuevo paradigma que busque reducir la demanda, así como romper los vínculos “nefastos” entre el narcotráfico y los delitos conexos como el tráfico ilegal de migrantes, lavado de activos, tala ilegal, tráfico de armas y corrupción.

Con información de Primicia