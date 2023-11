“Biden ya no es apto para el cargo ni física ni cognitivamente”

|| AI

Ronny Jackson, médico de tres Administraciones, considera que la “degradación” del actual presidente supone una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Las capacidades cognitivas del presidente estadounidense, Joe Biden, se están deteriorando rápidamente, lo que supone una amenaza para la seguridad del país. Así lo afirmó el congresista Ronny Jackson, antiguo médico de la Casa Blanca.

“Como usted ha dicho, he cuidado de tres presidentes… así que sé de primera mano lo que supone ser comandante en jefe y jefe de Estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como esencialmente. Este hombre no puede manejar el trabajo. Nos demuestra cada día que no puede hacer el trabajo, y esto no hará sino empeorar”, añadió.

A sus más de 80 años (este noviembre cumplió 81), Biden a menudo se ve envuelto en situaciones incómodas y se confunde durante sus discursos públicos, lo que los republicanos utilizan en campaña para cuestionar la capacidad del presidente para gobernar. A su vez, los partidarios de Biden están preocupados por su decreciente popularidad entre los ganadores y buscan estrategias efectivas para disipar las críticas sobre su edad.

Según Ronny Jackson, el estado del presidente es un serio motivo de preocupación. Jackson trabajó como médico en las Administraciones de Bush, Obama y Trump y lleva tiempo expresando su preocupación por la agudeza cognitiva de Biden, llegando a exigirle que se someta a un test cognitivo o se retire de la carrera electoral de 2024.