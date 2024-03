El glaciar del Juicio Final de la Antártida comenzó a derretirse antes de lo esperado

Nuevo estudio revela que el glaciar Thwaites, apodado ‘El Juicio Final de la Antártida’ porque su colapso podría provocar una catastrófica subida del nivel del mar, empezó a retroceder a mediados del siglo XX. Si derrumbara por completo a causa del deshielo, se estima que el nivel global del mar aumentaría de hasta tres metros.

Para hacer este descubrimiento, científicos retrocedieron en el tiempo y reconstruyeron la vida pasada del glaciar: de acuerdo con el estudio, fueron analizados los núcleos de sedimentos marinos extraídos del subsuelo oceánico y reconstruida la historia del Thwaites desde el presente hasta hace más de 10.000 años.

Los científicos observaron que tanto el Thwaites como su vecino, el Pine Island, perdieron el contacto con el fondo marino en la década de los cuarenta del siglo pasado. Conforme con el artículo, publicado en Proceedings of the National Academy of Science, se produjo un gran fenómeno de El Niño, más o menos en la misma época en que estos glaciares empezaron a perder masa.

“El Thwaites desempeña un papel vital en la regulación de la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental y, por tanto, en el aumento global del nivel del mar”, señalan los autores del estudio.

Si el glaciar Thwaites se derrumba por sí solo, provocará un aumento del nivel del mar de aproximadamente 61 centímetros. Y como es el responsable de retener la capa de hielo de la Antártida Occidental, su colapso podría desencadenar un mayor deshielo, que derivaría incluso en una subida del nivel del mar de 3 metros y causaría inundaciones globales catastróficas.

El hecho de que corrientes glaciares como el Thwaites y el Pine Island hayan seguido retrocediendo a partir de la década de 1940, continúan los investigadores, indica que “no fueron capaces de reponerse tras el episodio excepcionalmente grande de El Niño” desde entonces.

Lo más probable, plantea el estudio, es que el fenómeno El Niño fuera la principal fuerza impulsora del calentamiento de las aguas de la Antártida occidental entre 1939 y 1942. El artículo describe también un frágil sistema de hielo que, una vez afectado por un factor importante, ya no deja de reducirse.

En cuanto al cambio climático antropogénico como factor, este sigue contribuyendo al calentamiento, e incluso si los humanos dejaran de “calentar el planeta”, el hielo probablemente no dejaría de retroceder, concluyen los autores.

La capa de hielo de la Antártida se está derritiendo casi seis veces más rápido que hace 40 años, según News Republic. En la década de 1980, la Antártida perdió 40.000 millones de toneladas de hielo al año, pero esa cantidad aumentó a un promedio de 252.000 millones de toneladas por año en la última década.

Algunos científicos proponen insólitas ideas para detener el derretimiento en esa zona y estabilizar los glaciares.

Con información de Sputnik