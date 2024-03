López Obrador confirmó la muerte de un estudiante a manos de la Policía

El mandatario explicó que la versión oficial de la Policía del estado de Guerrero es que los estudiantes viajaban en un auto robado y que, cuando les pidieron que se detuvieran, respondieron a balazos.

“Lamentablemente pierde la vida un joven. Hay otro herido al parecer no grave, afortunadamente”, dijo al mandarle el pésame a los familiares, amigos y compañeros de la víctima fatal.

López Obrador anunció que, para aclarar lo sucedido y castigar a los responsables, ya solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

También aseguró que esta tarde la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dará a conocer pormenores de la investigación, sobre la cual habrá informes diarios.

“Hay que aclarar que no fue un choque de policías y manifestantes. Es otra cuestión, lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida, pero no queremos de ninguna manera caer en provocaciones. Todos tenemos que actuar de manera responsable”, dijo.

Responsabilidad

La muerte del estudiante agravó la crisis política que enfrenta López Obrador en medio de su enfrentamiento con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes han declarado que ya no creen en el presidente.

Su principal reclamo es que el Ejército abra los archivos que tiene sobre el caso, pero el mandatario insiste en que las Fuerzas Armadas ya entregaron toda la información relativa a la desaparición.

En los últimos días, la relación se tenso todavía más debido a un plantón que los familiares realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México; a una protesta que hubo en Palacio Nacional y que culminó con una puerta rota; y por las acusaciones de López Obrador en contra de los abogados y asesores de los padres y las madres de Ayotzinapa, a quienes considera “manipulados”.

Sin embargo, López Obrador reiteró este viernes sus críticas y cuestionó de manera personal a Vidulfo Rosales, el abogado indígena que ha acompañado la lucha de los familiares y que esta semana advirtió que llevarían su reclamo de verdad, justicia y castigo a los mítines de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum.

“¿Qué es eso? Si lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes, quienes son los responsables, y en eso estamos trabajando”, afirmó.