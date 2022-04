Derrumbe de edificio en China dejó decenas de desaparecidos

Decenas de personas están desaparecidas o atrapadas entre los escombros de un edificio que se derrumbó el viernes en la ciudad de Changsha, en el centro de China, donde continúan las operaciones de rescate, informó este sábado la televisión estatal.

Unas 18 personas están atrapadas y otras 39 siguen sin poder ser localizadas tras el colapso del edificio de ocho pisos, informó la cadena de televisión estatal CCTV.

No está claro si las autoridades consideran que las personas que no pudieron ser contactadas podrían estar bajo los escombros.

“Se está evaluando la situación de los desaparecidos”, dijo el alcalde Zheng Jianxin a los periodistas.

El edificio albergaba un cine, un hotel y apartamentos. De momento no se ha informado de ninguna víctima y las autoridades de la ciudad dijeron que cinco personas fueron rescatadas de la estructura derrumbada durante la noche.

Imágenes publicadas por los medios de comunicación chinos muestran el techo derrumbado, muebles y aparatos de aire acondicionado entre los escombros y a los socorristas tratando de comunicarse con las personas atrapadas.

Para abrirse paso entre los escombros, los socorristas utilizan sierras circulares.

A six-floor building collapsed on Friday noon in #Changsha, the capital city of #China’s #Hunan Province. Rescue work is underway after the collapse. pic.twitter.com/dCvD2FcXWE

— Ifeng News (@IFENG__official) April 29, 2022