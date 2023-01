Rusia: EE UU y la OTAN son parte de la guerra con Ucrania

El gobierno de Rusia consideró que el envío de tanques a Kiev, Ucrania, son una implicación directa de Occidente en el conflicto, según lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Hay constantes declaraciones de las capitales europeas y de Washington de que el envío de varios sistemas de armas, incluidos tanques a Ucrania no significa en modo alguno que estos países o la alianza estén implicados en las hostilidades que están teniendo lugar en Ucrania. Estamos categóricamente en desacuerdo con esto… todo lo que hacen tanto la alianza que he mencionado como la capital se percibe como una implicación directa en el conflicto, lo vemos crecer”, dijo Peskov.

El pasado 26 de enero el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, declaró que de esta manera EE UU y la OTAN ya se han vuelto partes del conflicto. “El rumbo de la operación especial militar en Ucrania muestra que planean seguir esforzándose por dilatar el conflicto militar y ya se han vuelto sus partes”, señaló.

Asimismo, Peskov aseveró que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, hace tiempo que dejó de ser un posible adversario para el presidente ruso, Vladímir Putin, porque no cumplió sus compromisos en virtud de los acuerdos de Minsk y, en cambio, se preparó para la guerra.

“Conocemos las promesas con las que Zelenski fue elegido presidente. Son bastante fáciles de recordar para nosotros mismos y para recordar a aquellos votantes que votaron por él en Ucrania. No ha resuelto el problema de Donbás, no ha aplicado los acuerdos de Minsk, es más, como se vio después, no iba a aplicarlos, se estaba preparando para la guerra. Por tanto, digamos que él mismo hace tiempo que dejó de ser un posible oponente para el presidente Putin”, declaró Peskov.

|| AI / Foto Cortesía