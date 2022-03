Murió ciudadano arrollado en la ARC y el chofer se dio a la fuga

|| Luis Chunga

Un ciudadano identificado como José Alejandro Moyetón Montes, murió arrollado en un accidente de tránsito en el Km. 90 de la Autopista Regional del Centro (ARC) sentido La Victoria – Maracay.

Sobre la tragedia se informó que el hombre trató de cruzar la peligrosa vía, pero no se dio cuenta que un vehículo, cuyo chofer lo desplazaba a una gran velocidad, no le dio tiempo de frenar y se lo llevó por delante. El conductor tuvo que hacer una maniobra para poder controlar el carro y no volcarse.

Este conductor prefirió darse a la fuga teniendo en consideración lo que había ocasionado, en lugar de detenerse a verificar si el mencionado ciudadano había perdido la vida o si todavía tenía signos vitales, como consecuencia del arrollamiento.

Fueron unos conductores que presenciaron el accidente, quienes dieron parte al comando vial de la Guardia nacional Bolivariana ubicado en el KM. 99 de la mencionada autopista. A los pocos minutos se presentaron comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios de la Brigada de Circulación de la ARC, quienes certificaron la muerte del hombre y ordenaron el traslado del cadáver hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar.